Скопье, 29 июля, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама 28 июля, находясь в Скопье, дал короткое интервью для албанского телеканала Top Channel, в котором рассказал об экономическом форуме по региональному сотрудничеству — новом воплощении «Балканского мини-Шенгена».

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По словам Рамы, из-за того, что «некоторые» (то есть премьер-министр Косово Альбин Курти, а также представители Черногории и Боснии и Герцеговины — ИА REGNUM) уцепились за название «Балканский мини-Шенген» проект решили назвать по-другому. При этом политик отказался комментировать вопрос журналистов об отказе Курти участвовать в инициативе.

Напомним, вечером 28 июля Рама провел неформальную встречу с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Северной Македонии Зораном Заевым в одном из македонских ресторанов. Официальная часть форума началась 29 июля. В ней принимают участие около 300 бизнесменов из балканских государств, подавляющая их часть — из Сербии.

Бывший президент Албании Сали Бериша считает, что в рамках проекта Белград намерен использовать Тирану, чтобы нарастить влияние в Косово.