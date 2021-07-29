В Тамбовской области скончались ещё два пациента с COVID-19
Тамбов, 29 июля, 2021, 12:37 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 29 июля.
Иван Шилов ИА REGNUM
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Всего в регионе скончались 688 человек.
После выздоровления были выписаны 35 тыс. 385 пациентов, в том числе 95 человек — за последние сутки.