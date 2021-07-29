Берлин, 29 июля, 2021, 12:38 — ИА Регнум. К 50-летию победы в гонке «24 часа Спа» немецкий автопроизводитель Mercedes-AMG выпустил спецсерию из трёх купе AMG GT3. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Daimler.com Mercedes-Benz SLS AMG GT3 (50 Years Legend of Spa)

В 1971 году в гонке «24 часа Спа» Ханс Хейер и Клеменс Шикентанца заняли второе место в общем зачете и первое в своем классе на седане Mercedes-Benz 300 SEL 6.8 AMG. Ограниченная серия, посвященная этому событию, получила название «50 Years Legend of Spa». Она включает в себя все три поколения GT3, которые были доступны с 2010 года.

Публичный показ спецсерии состоится в 2021 году во время марафона на трассе Спа-Франкоршам в Бельгии. Гонка «24 часа Спа» в текущем году пройдет с 29 июля по 1 августа.

Модели SLS AMG GT3, AMG GT3 2016 модельного года, а также AMG GT3 последнего поколения оснащаются «атмосферником» V8 на 6,3 л мощностью 650 л. с.

Ливрея у трех купе полностью копирует раскраску седана, одержавшего победу в «24 часа Спа» 50 лет назад. Также на приборной панели автомобилей имеется табличка с автографом основателя подразделения AMG Ганса Вернера Ауфрехта.

Напомним, в конце 2021 года будет представлен родстер Mercedes-AMG SL 2022 модельного года, который получит совершенно новый легкий кузов.

Читайте также: Появились фотографии нового Mercedes A-Class