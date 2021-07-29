Чувашские архивисты новый сборник документов посвятили партийному деятелю
Чебоксары, 29 июля, 2021, 12:36 — ИА Регнум. В Чувашии сегодня, 29 июля, отмечается памятная дата: 95-летие со дня рождения участника Великой Отечественной войны, государственного деятеля Ильи Прокопьева (1926−2017). В память об известном земляке архивисты подготовили сборник документов, сообщили ИА REGNUM в Государственном архиве современной истории Чувашии (ГАСИ).
Сборник «И. П. Прокопьев: государственный и партийный деятель Чувашской Республики» был представлен 28 июля в ГАСИ. Почётными гостями мероприятия стали дочь и сын Ильи Павловича Прокопьева — Ирина Хохлова и Владимир Прокопьев, а также его соратник Юрий Семенов. Кроме того, в нём приняли участие работники культуры, учёные и архивисты.
Говоря о сборнике, директор Госархива современной истории Светлана Казеева отметила, что была проделана колоссальная работа. Документы не только отражают деятельность Ильи Прокопьева во главе Чувашской Республики, а также содержат ценную информацию по социально-экономической и культурной истории республики за 1963 — 1988 годы.
Всего опубликовано 104 документа. В первый раздел вошли документы за 1963 — 1973 годы, когда Прокопьев занимал пост секретаря Чувашского обкома КПСС, во второй раздел — за 1974 — 1988 годы, когда он работал первым секретарём.
Ирина Ильинична и Владимир Ильич, передав в ГАСИ документы из семейного архива, отметили, что «Илья Павлович родился для всех»:
«Жил для развития республики. Учил людей своей жизнью».
Справка ИА REGNUM. Илья Павлович Прокопьев родился 29 июля 1926 года в деревне Мочамуши Вурнарского района Чувашии. Окончил Хабаровский Государственный педагогический институт. Кандидат экономических наук, почётный гражданина Чебоксар. Ушёл из жизни 20 февраля 2017 года.
С января 1963 года по январь 1974 года работал секретарём Чувашского обкома КПСС по идеологии, с января 1974 года по октябрь 1988 года — первым секретарём Чувашского обкома партии. За период его работы и при его непосредственном участии построены Чебоксарский тракторный завод и Чебоксарская ГЭС. Наряду с ними, градообразующими являлись орденоносные комбинаты и заводы: химический, хлопчатобумажный, домостроительный, электроаппаратный, приборостроительный, агрегатный, машиностроительный, ВНИИР, подразделения ЧТУС и Чувашэнерго, имени Чапаева.
По инициативе Чувашского обкома партии был поставлен вопрос перед правительством СССР о дальнейшем развитии Чебоксар. В результате было принято постановление Совета министров СССР от 30 октября 1980 года по определению объектов строительства, расширению и ввод их в эксплуатацию. В итоге возникли новые жилые микрорайоны: Северо-Западный, Новоюжный, Юго-Западный со всей инфраструктурой. Была решена проблема обеспечения города питьевой водой. За успешное выполнение трудящимися города планов X пятилетки город Чебоксары был награждён орденом Трудового красного знамени.
Удостоен ордена «Знак почёта», трижды — ордена «Трудового Красного знамени», награждён двумя орденами «Ленина». Также награждён орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За Победу над Японией», «Золотой медалью».