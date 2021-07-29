Чебоксары, 29 июля, 2021, 12:36 — ИА Регнум. В Чувашии сегодня, 29 июля, отмечается памятная дата: 95-летие со дня рождения участника Великой Отечественной войны, государственного деятеля Ильи Прокопьева (1926−2017). В память об известном земляке архивисты подготовили сборник документов, сообщили ИА REGNUM в Государственном архиве современной истории Чувашии (ГАСИ).

Gasi.archives21.ru Сборника документов «И. П. Прокопьев: государственный и партийный деятель Чувашской Республики»

Сборник «И. П. Прокопьев: государственный и партийный деятель Чувашской Республики» был представлен 28 июля в ГАСИ. Почётными гостями мероприятия стали дочь и сын Ильи Павловича Прокопьева — Ирина Хохлова и Владимир Прокопьев, а также его соратник Юрий Семенов. Кроме того, в нём приняли участие работники культуры, учёные и архивисты.

Говоря о сборнике, директор Госархива современной истории Светлана Казеева отметила, что была проделана колоссальная работа. Документы не только отражают деятельность Ильи Прокопьева во главе Чувашской Республики, а также содержат ценную информацию по социально-экономической и культурной истории республики за 1963 — 1988 годы.

Gasi.archives21.ru Участники мероприятия в ГАСИ Чувашии

Всего опубликовано 104 документа. В первый раздел вошли документы за 1963 — 1973 годы, когда Прокопьев занимал пост секретаря Чувашского обкома КПСС, во второй раздел — за 1974 — 1988 годы, когда он работал первым секретарём.

Ирина Ильинична и Владимир Ильич, передав в ГАСИ документы из семейного архива, отметили, что «Илья Павлович родился для всех»:

«Жил для развития республики. Учил людей своей жизнью».