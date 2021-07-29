Красноярск, 29 июля, 2021, 12:35 — ИА Регнум. В природном парке «Ергаки» в Красноярском крае обнаружили тело туриста, растерзанного медведем. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 июля в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

ИА Красная Весна Медведь

СК продолжает проверку по факту нападении медведя на группу туристов в «Ергаках». Тело погибшего нашли 29 июля в районе долины девяти озёр на месте стоянки палаточного лагеря. На теле мужчины были рваные раны. Судебная медицинская экспертиза будет проведена в районном центре.

Установлено, что 24 июля группа туристов из четырёх человек прибыла из Москвы в Хакасию. Затем они направились в красноярский природный парк «Ергаки», на одну из турбаз. После регистрации туристы выдвинулись по одному из маршрутов горного массива. Рано утром 27 июля в районе девяти озёр хребта Араданский при сборе палаточного лагеря на одного из туристов напал медведь.

Как сообщало ИА REGNUM, другим участникам группы удалось убежать. О произошедшем они сообщили, добравшись до спасательного поста МЧС.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, подытожили в ведомстве.