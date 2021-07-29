Матвеево-Курганский район, Ростовская область, 29 июля, 2021, 12:34 — ИА Регнум. В Ростовской области досрочно прекращены полномочия судьи Матвеево-Курганского районного суда. Об этом сообщается на сайте квалификационной коллегии судей.

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«Коллегией вынесено решение о привлечении судьи Матвеево-Курганского районного суда Ростовской области Журавлёва Д. В. к дисциплинарной ответственности в виде досрочного прекращения полномочий судьи с лишением седьмого квалификационного класса судьи. В удовлетворении заявления Журавлёва Д. В. об отставке отказано», — сказано в сообщении.

По некоторым данным, Дмитрий Журавлёв не сдал в отдел делопроизводства порядка 70 рассмотренных гражданских дел и шесть дел об административных правонарушениях. Другие дела также сдавались позже установленного срока. Вместе с тем судья трижды не появлялся на рабочем месте без уважительной причины.

Дмитрий Журавлёв был назначен судьёй Матвеево-Курганского районного суда в декабре 2017 года. До этого работал помощником судьи Волгодонского районного суда.