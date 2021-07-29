Киев, , 12:42 — REGNUM Несколько народных депутатов Верховной рады Украины нынешнего созыва написали заявления о выходе из партии «Голос», сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 29 июня.

Святослав Вакарчук Goloszmin.org

Свои заявления депутаты опубликовали в социальных сетях, а также подтвердили намерения покинуть партию в телеэфирах. Любопытно, что депутат Рады Ольга Стефанишина написала своё заявление на туалетной бумаге.

Депутаты обвиняют руководство партии в узурпации власти и систематическом нарушении устава, в частности, в рамках подготовки съезда политической силы, который должен состояться сегодня же.

«"Голоса» больше не существует как партии, за которой стояли мощные команды и ячейки. Теперь это партия имени одного человека — (нынешнего главы политсилы) Киры Рудик… и существует она исключительно на бумаге. Именно поэтому для нас сейчас самое главное — это сохранить команды и людей, а не отбеливать своим присутствием позорные поступки и голосования в частных интересах руководства партии», — заявила в своём комментарии депутат Александра Устинова.

ИА REGNUM напоминает, что «Голос» — это политический проект, искусственно созданный на прошлый парламентские выборы под музыканта Святослава Вакарчука. Благодаря финансовым вливаниям со стороны грантовых организаций и поддержке США партия прошла в Раду этого созыва. Вскоре Вакарчук устал от политической деятельности и покинул как партию, так и Раду, после чего в «Голосе» начались масштабные внутренние конфликты. Покинувшие политическую силу депутаты по регламенту остаются работать в Раде, но теперь являются внефракционными или могут примкнуть к другой фракции.