Москва, 29 июля, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Школьное питание ни в коем случае нельзя заменять денежными выплатами семьям учащихся. Об этом 29 июля заявил депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия») на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Екатеринбург.рф Школьное питание

Свою позицию парламентарий объяснил тем, что подобные меры создадут риски того, что деньги не дойдут до детей.

«Я категорически против этого. Могу так сказать: у нас есть большая группа населения, которая живет ниже черты бедности. Если мы деньги будем давать как выплаты — они до школьников не дойдут, мамы их потратят на другие нужды. Есть социально неблагополучные семьи — сами понимаете куда деньги уйдут», — сказал Онищенко.