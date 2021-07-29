Приштина, Сербия, 29 июля, 2021, 15:56 — ИА Регнум. Государственный секретарь МИД Германии Мигель Бергер 28 июля провел встречу с президентом Косово Вьосой Османи. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Иван Шилов Косово

Османи поблагодарила Бергена за постоянную поддержку Косово и его народа и подчеркнула, что Германия остается одним из самых надежных партнеров этой республики.

Глава Косово подчеркнула, что у ЕС нет причин затягивать процесс либерализации визового режима с Косово, поскольку республика уже удовлетворила всем поставленным критериям.

При этом Османи назвала приоритетом Косово установление верховенства права и раскрытие судьбы пропавших без вести, для чего Косово необходимо формировать альянсы с дружественными государствами.

В ответ Бергер выразил соболезнования в связи с автокатастрофой в Хорватии и заявил, что Германия готова поддержать Косово по вопросу о либерализации визового режима и углублять отношения с республикой во всех сферах.