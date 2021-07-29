Иркутск, 29 июля, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Меры поддержки российского авиастроения детально обсуждались на совещании с президентом Владимиром Путиным, которое состоялось на прошлой неделе. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил 29 июля на встрече с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым.

Авиазавод «Иркут» Самолёт МС-21

По словам Мишустина, участники совещания подробно обсуждали, как именно «сбить всю линейку заказов», необходимых российским компаниям, и как договориться с производителями об обеспечении заводов всем необходимым для выпуска самолётов.

Глава правительства рассказал, что побывал на Иркутском авиазаводе, входящем в корпорацию «Иркут», и ознакомился с процессом сборки нового гражданского самолета среднемагистрального класса МС-21.

«В деталях проговорили все те дальнейшие шаги, которые надо предпринять для того, чтобы производство, скажем так, ни в чем не нуждалось», — сказал Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, совещание о ключевых проектах в гражданском авиастроении Путин провёл 20 июля в рамках МАКС-2021. Он заявил, что это направление — один из безусловных приоритетов для РФ.

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