Киев,
29 июля 2021, 12:38 — REGNUM Целью Запада является не уничтожение Украины, а
уничтожение России, и в силу этого Украина, по расчётам разработчиков этого плана, должна ещё какое-то время продержаться на плаву, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 29 июля, комментируя высказывания депутата Верховной рады Украины Анатолия Бурмича.
Журнал «Politique internationale»
Пресс-служба посольства Российской Федерации во Франции
Как сообщалось ранее, Бурмич заявил, что президент страны Владимир Зеленский участвует в «плане по уничтожению Украины». План, по мнению депутата, появился несколько лет назад, и ранее в нем были задействованы экс-премьер страны Арсений Яценюк и экс-глава совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.
«Участие Владимира Зеленского в американском плане по Украине очевидно. Не думаю, что изначально это был план именно уничтожения Украины. Этот план — часть более крупной стратегии. Речь идёт о стратегии уничтожения России, и в силу этого Украина, по расчётам его разработчиков, должна ещё какое-то время продержаться на плаву.
Наступление Запада на Россию через Украину было нами остановлено как военными, так и политико-дипломатическими средствами. На мой взгляд, для полноты отпора не хватает экономической составляющей — мощного экономического давления на Украину. Но уже на этом этапе в своём стремлении окончательно превратить Украину в «анти-Россию» США, их союзники (тут действуют не только страны ЕС, но и Япония и Канада) и их ставленники на самой Украине завели украинскую политику, общественную жизнь, культуру, экономику не просто в тупик, но в глубокую яму. Эта яма скоро станет чёрной дырой.
Деятельность партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», лично Виктора Медведчука способна вывести Украину из дыры, спасти от уничтожения. Самоуничтожения.
Всё происходящее на Украине и вокруг неё — яркая иллюстрация «помощи» США, которую надо иметь в виду белорусам, прежде всего. Но не только им, конечно.
Что же до Зеленского, то что о нём говорить: он чуть больше пешки, но даже не слон в этой игре. В качестве такового, насколько я понимаю, его и рассматривает президент России. Впрочем, в плане оценки калибра Зеленского показательна серия недавних публикаций по Украине во французском политическом журнале «Международная политика». Там были опубликованы интервью с Зеленским, Денисом Пушилиным и Дмитрием Козаком«, — отметил Михаил Демурин.