Киев, 29 июля, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Целью Запада является не уничтожение Украины, ауничтожение России, и в силу этого Украина, по расчётам разработчиков этого плана, должна ещё какое-то время продержаться на плаву, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 29 июля, комментируя высказывания депутата Верховной рады Украины Анатолия Бурмича.

Пресс-служба посольства Российской Федерации во Франции Журнал «Politique internationale»

Как сообщалось ранее, Бурмич заявил, что президент страны Владимир Зеленский участвует в «плане по уничтожению Украины». План, по мнению депутата, появился несколько лет назад, и ранее в нём были задействованы экс-премьер страны Арсений Яценюк и экс-глава совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

« Участие Владимира Зеленского в американском плане по Украине очевидно. Не думаю, что изначально это был план именно уничтожения Украины. Этот план — часть более крупной стратегии. Речь идёт о стратегии уничтожения России, и в силу этого Украина, по расчётам его разработчиков, должна ещё какое-то время продержаться на плаву.

Наступление Запада на Россию через Украину было нами остановлено как военными, так и политико-дипломатическими средствами. На мой взгляд, для полноты отпора не хватает экономической составляющей — мощного экономического давления на Украину. Но уже на этом этапе в своём стремлении окончательно превратить Украину в «анти-Россию» США, их союзники (тут действуют не только страны ЕС, но и Япония и Канада) и их ставленники на самой Украине завели украинскую политику, общественную жизнь, культуру, экономику не просто в тупик, но в глубокую яму. Эта яма скоро станет чёрной дырой.

Деятельность партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», лично Виктора Медведчука способна вывести Украину из дыры, спасти от уничтожения. Самоуничтожения.

Всё происходящее на Украине и вокруг неё — яркая иллюстрация «помощи» США, которую надо иметь в виду белорусам, прежде всего. Но не только им, конечно.