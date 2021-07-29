Минск, , 12:36 — REGNUM «Большой разговор» с журналистами и экспертами будет проведен президентом Белоруссии Александром Лукашенко 9 августа. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Большой разговор с президентом» состоится 9 августа. Глава государства Александр Лукашенко встретится с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества в формате открытого разговора», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что указанная встреча будет проходить в прямом эфире и, как планируется, в ней примут участие несколько сотен человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что белорусский перевозчик «Белавиа» возобновит регулярные авиарейсы в Сочи и Краснодар с 7 и 8 августа соответственно.