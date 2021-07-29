Самара, 29 июля, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Доложить о ходе расследования уголовного дела по факту убийства девушки в Самаре поручил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Jo Naylor Убийство

По версии следствия, подозреваемый отец девушки нанес ей многочисленные удары, которые оказались смертельными и надругался над ее телом после смерти.

«Глава ведомства дал указание установить все обстоятельства и причины, способствовавшие совершению особо тяжкого преступления. По поручению Александра Бастрыкина расследование уголовного дела взято на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре мужчину признали виновным в убийстве местного жителя.