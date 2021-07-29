Анкара, 29 июля, 2021, 12:28 — ИА Регнум. России не стоит беспокоиться из-за поставок вооружения из Турции на Украину, заявил старший советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Мюджахит Кючюкйылмаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Мы отделяем яблоки от груш. У Турции есть возможность и дипломатические навыки для того, чтобы поддерживать многоаспектные контакты и отношения одновременно с разными странами», — цитирует его РИА Новости.

По его словам. Анкара продолжит налаживать отношения с разными странами в соответствии со своими потребностями и интересами. В связи с этим турецким союзникам «не стоит беспокоиться», добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВМС Украины получили первый турецкий беспилотник Bayraktar TB2. Его планируют использовать для наблюдения за акваторией Чёрного и Азовского морей.

Позже на юге Украины прошли испытания Bayraktar TB2. Испытания прошли под Николаевом. Был выполнен подъём аппарата на рабочую высоту, проверка работы полезной нагрузки и станций управления.

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