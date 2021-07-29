Белгород, 29 июля, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Поднять заработную плату низкооплачиваемым категориям работников сферы культуры планируют в Белгородской области. Индексацию проведут уже к 1 октября 2021 года, сообщает пресс-служба правительства региона.

Evgeny Кошелек

Мера поддержки направлена на учебно-вспомогательный персонал детских музыкальных, художественных школ и школ искусств и обслуживающий персонал. Сейчас заработная плата этих работников не превышает 17 тысяч рублей. С 1 октября они смогут получать, в среднем, на три тысячи больше.

Повышение коснётся свыше 1,8 тысячи работников сферы культуры.