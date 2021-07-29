Челябинск, 29 июля, 2021, 12:25 — ИА Регнум. В Челябинской области продолжается рост числа новых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки их выявили 335, что больше, чем фиксировалось в предыдущие дни.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным оперштаба, в регионе обнаружено уже 74 284 случая COVID-19. Больных насчитывается 5279 человек.

От COVID-19 за сутки скончались 14 человек, добавили в штабе.