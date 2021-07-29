Кубинка, Московская область, 29 июля, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Сроки постановки на воинский учёт в военных комиссариатах в России должны быть сокращены до минимума. Такую задачу поставил министр обороны РФ Сергей Шойгу после ознакомления с презентацией проекта цифровой трансформации военных комиссариатов Московской области.

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Глава оборонного ведомства отметил, что сокращение с 30 до десяти дней на оформление подобного рода документов — это «серьёзный результат».

«Но нам нужно выходить на одни сутки, — подчеркнул генерал армии. — Нельзя бесконечно ходить по военным комиссариатам, чтобы получать одну справку. Это утомительно, это неудобно, это вызывает серьёзное напряжение».

Министр выразил надежду, что все позиции, представленные в презентации, будут реализованы в самое ближайшее время и военкоматы по всей стране будут приведены к современному облику.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне во время рабочей поездки в Тверскую область министр обороны России Сергей Шойгу объявил о начале программы обновления военных комиссариатов и пунктов отбора во всех российских регионах. Глава федерального ведомства подчеркнул, что военкоматы надо приводить в порядок, чтобы «они были современными, чтобы туда хотелось приходить не по принуждению или по повестке, а по желанию».