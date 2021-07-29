Красноярск, 29 июля, 2021, 12:24 — ИА Регнум. За сутки жертвами коронавирусной инфекции в Красноярском крае стали 23 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 июля в региональном оперативном штабе.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна Реанимация

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За весь период пандемии в Красноярском крае скончались 4395 человек с диагнозом COVID-19, уточнили в оперштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в регионе выявлено 90 033 носителя коронавируса, выздоровели 75 326 человек.