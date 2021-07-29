Кемерово, , 12:24 — REGNUM В Кемеровской области определены члены комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Кемерово. Соответствующий документ опубликован на сайте «Электронный бюллетень правительства Кузбасса», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Улицы Кемерова Анна Алябьева © ИА REGNUM

Согласно документу, в состав комиссии входят пять человек: замгубернатора по внутренней политике Ольга Турбаба, председатель комитета по вопросам государственного устройства, местного самоуправления и правоохранительной деятельности парламента региона Алексей Зеленин, начальник департамента внутренней политики правительства области Олеся Левкович, зампредседателя правительства по экономическому развитию и цифровизации Сергей Ващенко, начальник управления кадров и государственной службы правительства Инна Алфёрова.

Отметим, что в сентябре 2021 года исполнится пять лет, как действующий мэр Кемерова Илья Середюк занимает пост.