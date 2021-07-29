Кемерово, 29 июля 2021, 12:24 — REGNUM В Кемеровской области определены члены комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Кемерово. Соответствующий документ опубликован на сайте «Электронный бюллетень правительства Кузбасса», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Согласно документу, в состав комиссии входят пять человек: замгубернатора по внутренней политике Ольга Турбаба, председатель комитета по вопросам государственного устройства, местного самоуправления и правоохранительной деятельности парламента региона Алексей Зеленин, начальник департамента внутренней политики правительства области Олеся Левкович, зампредседателя правительства по экономическому развитию и цифровизации Сергей Ващенко, начальник управления кадров и государственной службы правительства Инна Алфёрова.
Отметим, что в сентябре 2021 года исполнится пять лет, как действующий мэр Кемерова Илья Середюк занимает пост.