Киев, 29 июля, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Цены на газ в Европе достигли исторического максимума и составляют примерно $500 за тысячу кубометров топлива, заявил 29 июля директор компании-оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

Газ для Украины

По словам представителя Киева, сейчас цена газа на европейском хабе TTF в 10 раз больше, чем в мае прошлого года.

«Надеюсь, что Европа поймет, что ставить на одного крупного поставщика — это большая ошибка. Усиление доминирующей позиции на рынке всегда приводит к увеличению цен, которые заплатят конечные потребители в ЕС», — отметил в своем комментарии Макогон.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Киеве не раз заявляли, что рост цены на газ в Европе обусловлен исключено тем, что Газпром отказывается воспользоваться дополнительными мощностями по прокачке газа через Украину и тем самым искусственно ограничивает объёмы поставок. Ранее глава компании-оператора ГТС предлагал антимонопольному ведомству ЕС вмешаться в ситуацию и наказать Газпром.

Также напомним, что власти Украины для сглаживания колебаний цены на газ ввели т.н. «годовую цену» на топливо, которая значительно ниже рыночной. Каким образом будет компенсироваться разница и кто в итоге ее оплатит — в правительстве и «Нафтогазе» не уточняют.