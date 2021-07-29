Москва, 29 июля, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Крым и Краснодарский край стали самыми популярными направлениями для путешествия на личном автомобиле этим летом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование OneTwoTrip.

Автомобиль

Отправиться в путешествие на машине в Крым и Краснодарский край хотели бы 17% и 11% опрошенных. Еще 6% респондентов хотели бы поехать на автомобиле в Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

Порядка 4% участвующих в опросе ответили, что хотят отправиться в Карелию, а примерно равное количество респондентов хотели бы посетить на авто города «Золотого кольца» (3,5%) и Горный Алтай (3%).

Также были названы зарубежные направления, куда бы хотели отправиться на автомобиле жители России. Это Абхазия и Грузия (13%).

Исследование проходила в мобильном приложении OneTwoTrip. В опросе приняло участие 2 290 человек.

Ранее был представлен обновленный ретро-кемпер УАЗ «Байкал» для российских любителей путешествий.

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