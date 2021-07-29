Воронеж, 29 июля, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Град, грозы, сильные дожди ожидаются на территории Воронежской области днём 30 июля, об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

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«Днём 30 июля 2021 года по Воронежской области ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами сильные дожди, в отдельных районах град. При грозах местами порывы ветра 17−22 м/с», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спасатели предупредили воронежцев о грозах и дождях 28−29 июля. В ночь на 29 июля в Воронеже прошли ливни. Температура воздуха на 12:00 составляет около +28 градусов.