Москва, 29 июля, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Самые популярные города России для переезда среди желающих сменить место жительства — это Москва (24%), Санкт-Петербург и Краснодар (по 12%), приводит данные ВЦИОМ.

Переезд

Самые популярные российские регионы для желающих переехать на постоянное место жительства — Краснодарский край (19%) Московская область (11%) и Ленинградская область (6%)

Основные причины для переезда — семейные обстоятельства (ближе к родным, детям или переезд семьи, 25%), работа (19%) и учеба (11%). Не хотели бы переезжать в другой населенный пункт России на постоянное место жительство 72% опрошенных.

Опрос проведён 11 июля 2021 года. Опрошены 1600 граждан старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что самые привлекательные для переезда у жителей России города — Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

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