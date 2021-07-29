Улан-Удэ, 29 июля, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Спасатели предупредили жителей Бурятии об ухудшении погоды. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, 30 июля пройдут грозы, ливни, местами возможен град.

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Также прогнозируется усиление северо-западного ветра до 15−17 метров в секунду. При этом на территории Курумканского района 30 июля ожидается высокий — 4 класс пожарной опасности.

В связи с неблагоприятными погодными условиями, как отмечается, повышается риск возникновения ЧС. Жителям рекомендовано быть осторожными, оставаться дома, закрыть окна и двери.