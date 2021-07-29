Вашингтон, 29 июля, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 8,2, зафиксированное неподалеку от штата Аляска, не грозит возникновением цунами в Тихом океане. Такое сообщение опубликовано 29 июля на сайте Национального центра предупреждения о цунами США.

(сс) Frank K Анкоридж. Аляска

В центре отметили, что после проверки параметров подземного толчка сняли предупреждение о цунами в Тихом океане. Однако угроза этого явления сохраняется на побережье Аляски и возле Алеутских островов.

Эпицентр землетрясения находился в 800 км к юго-западу от города Анкоридж, где проживает около 300 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 32 км. После толчка зафиксировали серию афтершоков, данных о разрушениях и пострадавших нет.