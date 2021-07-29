Москва, 29 июля, 2021, 12:17 — ИА Регнум. Трещина между налоговым и органами и бизнесом будет углубляться после введения нормы, позволяющей блокировать имущество должников оперативным путём. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил председатель московской коллегии адвокатов Karabaev Legal Group Алексей Карабаев.

Сборщики налогов

Он прокомментировал планы ФНС РФ разработать норму, которая бы позволила блокировать имущество должников и операции по нему не по итогам налоговой проверки, а оперативным путем.

«Налоговики объясняют данную новацию тем, что бизнес во время налоговой проверки успевает быстро вывести активы, распродать имущество, и когда подходит конец проверки, оказывается, что взыскивать с должника практически нечего. Такие ситуации, конечно, случаются, но нельзя назвать их столь частыми, чтобы принимать новую норму, которая ударит, в первую очередь, по добросовестным предпринимателям. Фактически предприниматели даже до завершения налоговых проверок уже не смогут свободно распоряжаться своим имуществом, что создаст препятствия для их деятельности, нарушит их права и законные интересы, а также поставит под угрозу законные интересы третьих лиц — от партнеров до наемных работников», — рассказал эксперт.

По его мнению, предлагаемая мера «достаточно опасна для современного российского бизнеса, положение которого и так нельзя назвать очень легким».

«В первую очередь, будут страдать добросовестные предприниматели, поскольку подлинные злоумышленники и так найдут способы и средства избежать взыскания. Создается очень опасный прецедент, когда предпринимателя фактически можно лишить права распоряжаться своим имуществом еще до решения суда, до итогов налоговой проверки — «оперативным путем», так сказать. Эта ситуация ставит под угрозу всю свободу рыночных отношений как таковую, а также способна в перспективе лишь провоцировать дальнейшую напряженность во взаимоотношениях между государством и бизнесом. И так отношения власти и бизнеса в России нельзя сейчас назвать безоблачными, но эта новация лишь углубит ту трещину, которая существует в этих отношениях, и предприниматели будут много раз думать, стоит ли вообще работать «в белую» при такой позиции налоговых органов, для которых любой бизнес априори потенциальный уклонист от уплаты налогов», — сказал Карабаев.