Калуга, 29 июля, 2021, 12:28 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 141 человека за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 29 июля. Днём ранее, 28 июля, в регионе было зарегистрировано 139 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 40 тыс. 870 человек, 38 тыс. 271человек выздоровел.

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли три человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 463 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.