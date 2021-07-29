Уфа, 29 июля, 2021, 12:23 — ИА Регнум. 259 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба администрации главы региона.

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Сообщается, что всего республике с начала пандемии выявили 47 738 случаев заражения коронавирусом. При этом справились с ним 43 900 человек, в том числе 156 человек победили инфекцию за минувшие 24 часа.

Отмечается, что прививку от COVID-19 в Башкирии получили 905 502 человек, а завершили вакцинацию 635 804 человек. За минувшие сутки в регионе констатировали смерть семи пациентов с COVID-19. Всего в регионе скончалось 755 таких пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 28 июля в республике выявили 258 новых носителей коронавируса.