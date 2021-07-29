Красноярск, 29 июля, 2021, 12:16 — ИА Регнум. По состоянию на 29 июля в Красноярском крае подтверждено 90 033 случая заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом оперштабе, добавив, что за прошедшие сутки в регионе коронавирус выявили у 488 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки в Красноярском крае выздоровели 420 человек, за весь период пандемии — 75 326.

Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 44 732 жителя региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля в крае был подтверждён 491 случай заражения коронавирусом, выздоровели 230 человек.