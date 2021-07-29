Пекин, 29 июля, 2021, 12:27 — ИА Регнум. В совместных учениях вооруженных сил России и Китая «Запад. Взаимодействие — 2021», которые состоятся в первой половине августа, будут принимать участие свыше 10 тыс. военнослужащих из обеих стран. Об этом 29 июля сообщил на брифинге официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.

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«На основании консенсуса, достигнутого между Китаем и Россией, вооруженные силы Российской Федерации примут участие в учениях «Запад. Взаимодействие — 2021», которые пройдут в Китае в начале и середине августа», — сказал он.

Также У Цянь уточнил, что маневры пройдут на армейской учебной базе в городском уезде Цинтунся, и для их проведения Россией и Китаем будет создан совместный командный центр.

Помимо того, официальный представитель минобороны КНР отметил, что в учениях сторонами будут задействованы свыше 10 тыс. военнослужащих, а также авиация и артиллерия.

При этом, он добавил, что целью совместных маневров ВС России и Китая будет укрепление и развитие всеобъемлющего стратегического сотрудничества между двумя странами, поддержка регионального мира и безопасности и демонстрация решимости в борьбе с терроризмом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новый посол КНР в Соединенных Штатах Цинь Ган заявил, что несмотря на то, что отношения между Китаем и США находятся в критической точке и сталкиваются с трудностями и вызовами, они также обладают потенциалом.