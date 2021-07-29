Казань, 29 июля, 2021, 12:26 — ИА Регнум. В Татарии с начала пандемии по состоянию на 29 июля лабораторно подтверждены 23 823 случая инфицирования коронавирусом. За сутки заразились еще 52 человека, накануне заболели 47 жителей, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Татария

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Всего выздоровели 21 165 ковид-пациентов, скончались 607 носителей вируса. За минувший день выписались по выздоровлению 49 человек, количество летальных исходов увеличилось на пять.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии на 28 июля иммунизацию антиковидными препаратами прошли 792 427 человек.

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