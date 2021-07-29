Вена, 29 июля, 2021, 15:34 — ИА Регнум. Полиция Австрии уничтожила сеть наркоторговцев из Албании и Косово и Метохии, которые продавали наркотики в нескольких кварталах Вены.

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В ходе акции австрийской полиции задержано 24 лица албанской национальности от 18 до 48 лет, которые продавали запрещенные вещества в венских кафе, на улицах или в автомобилях.

Во время обыска квартир, в которых проживали задержанные наркоторговцы, было обнаружено большое количество наркотических веществ и 204 000 евро, передает телеканал РТС.

Напомним, что ранее в июле сербская полиция на административной линии между центральной Сербией и Косово и Метохией изъяла крупную партию наркотиков.