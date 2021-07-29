Киев, , 12:20 — REGNUM Украина предложила партнёрам по «нормандскому формату» провести переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе на уровне глав МИД, но Россия не поддержала данную инициативу.

Алексей Резников President.gov.ua

Об этом заявил вечером 28 июля в эфире украинского телевидения вице-премьер-министр — министр по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников.

Резников отметил, что от такого мероприятия отказался «мистер Лавров».

«Была предложена встреча на уровне министров иностранных дел… Пока что министр иностранных дел России, мистер Лавров, отказывается от участия в таком заседании», — сказал представитель Киева, предположив, что такой отказ может быть связан с предстоящими осенью выборами в Госдуму.

По его словам, в такой ситуации у Киева есть лишь один рычаг влияния — уповать на «принципиальную» позицию западных партнеров, в первую очередь, Германии и Франции.

ИА REGNUM напоминает, что ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина пытается выставить Россию участницей конфликта в Донбассе вместо того, чтобы выполнять Минские соглашения. Дипломат также отметил, что украинские власти не хотят признавать законные интересы жителей Донбасса, не дают этому региону особый статус, предусмотренный Минскими соглашениями.