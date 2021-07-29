Ростов-на-Дону, 29 июля, 2021, 12:13 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону Кировский районный суд прекратил дело в отношении учительницы, обвиняемой в фальсификации итогов голосования и подписей в заявлениях на голосование в 2020 году. Педагогу назначен судебный штраф в размере 120 тыс. рублей.

Дарья Драй ИА REGNUM Митинг против фальсификаций на выборах

Суд принял во внимание раскаяние учительницы, ранее не судимой. Женщина также принесла извинения избирательной комиссии. У педагога есть награды, она занимается благотворительностью.

Учительница преподаёт географию, технологию и обществознание. Также она является заведующей библиотекой.