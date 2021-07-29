Липецк, 29 июля, 2021, 12:12 — ИА Регнум. В Липецкой области 29 июля подтверждено 244 новых случая заражения коронавирусом — на один больше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

(сс) Morteza Jabberian. Mehr News Agency Тест на COVID-19

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Всего на территории региона было выявлено 39 тыс. 239 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 33 тыс. 798 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 201 — за последние сутки.