Чита, 29 июля, 2021, 12:12 — ИА Регнум. В Забайкальском крае исполняющим обязанности заместителя председателя правительства назначен Алексей Кошелев. Соответствующее распоряжение подписал 28 июля губернатор Александр Осипов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Забайкальского края Алексей Кошелев

Новый зампред будет курировать вопросы строительства, управления госимуществом и земельных отношений и так далее.

Алексей Кошелев родился в Чите в 1973 году, в 1998 году окончил Дальневосточный государственный университет путей сообщения по специальности бухучёт и аудит. Работал на железной дороге, в правительстве Читинской области.

В 2008 году стал зампредом краевого правительства, а с 2014 года являлся заместителем председателя Фонда социального страхования Российской Федерации.