Москва, 29 июля, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Компания Google признана виновной в совершении административного правонарушения и понесёт наказание. Такое решение сегодня, 29 июля, принял Мировой суд Таганского района Москвы.

Robert Scoble Google

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Как уточнили в пресс-службе судебной инстанции, руководство американской компании не смогло подтвердить факт локализации баз данных российских пользователей на территории России. За нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных компании назначен штраф в размере 3 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, административный протокол по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ в отношении американской корпорации Google Роскомнадзор составил 30 июня. Ещё в апреле ведомство потребовало, чтобы некоторые иностранные компании документально подтвердили факт хранения и обработки персональных данных российских пользователей внутри России. Среди таких компаний также Facebook и Twitter.

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Напомним, за отсутствие локализации баз данных гражданам грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; должностным лицам — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей; юридическим лицам — от 1 млн до 6 млн рублей.