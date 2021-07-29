Минск, 29 июля, 2021, 12:14 — ИА Регнум. Регулярные авиарейсы в Сочи и Краснодар белорусский перевозчик «Белавиа» возобновит с 7 и 8 августа соответственно. Об этом сообщает 29 июля пресс-служба авиакомпании.

Belavia.by Самолет авиакомпании «Белавиа»

Так, с 7 августа «Белавиа» будет выполнять рейсы по маршруту Минск — Сочи — Минск в первый, четвёртый и шестой день недели.

С 8 августа самолёты «Белавиа» будут летать по маршруту Минск — Краснодар — Минск трижды в неделю.

Как сообщало ИА REGNUM, с 9 августа возобновятся пассажирские перелёты между Россией и Молдавией по маршруту Москва — Кишинёв — Москва.

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