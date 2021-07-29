Киев, 29 июля, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Доля государственного сектора в экономике Украины в 2020 году составила 8,0%, сообщило 29 июля украинское министерство экономики.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Как отмечает ведомство, в 2019 году аналогичный показатель составил 8,3%.

Минэкономики информирует, что самая большая доля государства среди секторов оставалась в энергетике (32,5%) и на транспорте — 28,8%.

Также ведомство приводит еще ряд показателей: удельный вес количества субъектов хозяйствования государственного сектора экономики составил 0,5%; удельный вес чистого дохода (выручки) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) субъектов хозяйствования государственного сектора экономики составил 6,6%.

ИА REGNUM напоминает, что в рамках т.н. «большой приватизации» власти Украины намерены продать сотни государственных предприятий, оставив под контролем государства всего несколько десятков стратегических объектов.