Ярославль, 29 июля, 2021, 12:07 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области 28 июля открыли отремонтированную Комсомольскую площадь. Но не все остались довольны ремонтом — вопросы вызывает отреставрированная стела, установленная в честь 60-летия ВЛКСМ. Об этом рассказал депутат муниципального совета, кандидат в депутаты Госдумы (КПРФ) Олег Леонтьев.

Памятник комсомолу в Рыбинске

«Мне не хватило наполнения площади. Хочется видеть больше интерактива. Площадь должна жить, взаимодействовать с гостями. Тогда она будет востребована. Понравилось, что наконец-то сделали дорожки выше газона. В таком варианте осадки будут утекать в грунт, а не создавать лужи на дорожках. Непонятно, как поведут себя деревья, которым подрубили корни и когда сделают прилегающие дороги. В планах ремонта стоит 2021 год. Будем надеяться, что доведут до ума», — написал Олег Леонтьев на своей странице в Facebook.

Но больше всего расстроился архитектор Александр Жданов, который разработал проект реставрации. Его мнение записал на видео Олег Леонтьев.

«Мне хотелось, чтобы площадь обрела новый вид. Конечно, была проделана большая работа. Проект, который я делал, прошёл все экспертизы и советы, многие замечания, которые были от градостроительного совета — я устранил. Но получилось так, что когда приступили к реальному выполнению работ, оказалось, что моё мнение стало неинтересным и ненужным. Понизили до бытового уровня главную доминанту этой площади — символические головы», — рассказал архитектор.

Он отметил, что ранее памятник был облицован мраморной плиткой. Она уже утратила свой вид, и архитектор предложил сделать стелу металлической и раскрасить в разные цвета.

«Ввести цвет — чтобы он активно доминировал, как символика нашего комсомола — терракотового цвета снизу на золотисто-лимонный вверх и белые головы», — пояснил свою идею автор проекта.

Также он добавил, что красными должны были быть дорожки к памятнику. В итоге стела оказалась окрашена в металлический цвет.

«Сейчас мы видим просто обрубленный пополам столб, на который нанизаны головы. Я не знаю, у меня просто очень большое чувство разочарования не только, что меня кинули, но и от того, что надо хотя бы внимательнее относиться к пожеланиям автора», — поделился переживаниями архитектор.

Комсомольская площадь в Рыбинске была отремонтирована по проекту «Решаем вместе».