Барнаул, 29 июля, 2021, 12:06 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 272 носителя коронавируса, выздоровел 101 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 июля в краевом правительстве.

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С начала пандемии в Алтайском крае подтверждено 61 535 случаев заражения коронавирусом, в том числе заболели 4168 детей до 17 лет. Выздоровели 48 833 человека. Скончались 3914 жителей края с диагнозом COVID-19 (2894 — от новой коронавирусной инфекции, 1020 — от иных причин). В том числе за прошедшие сутки в крае умерли 22 ковид-пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля в регионе выявили 270 носителей коронавируса, выздоровели 104 человека, скончались 22 ковид-пациента.