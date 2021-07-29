Кишинёв, 29 июля, 2021, 12:13 — ИА Регнум. Конституционный суд (КС) Молдавии в ходе заседания, прошедшего 29 июля, признал неконституционным закон, который запрещал передачу Республиканского стадиона в Кишинёве в собственность посольства США. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Обращение в суд ранее подали несколько представителей правых политических партий Молдавии. Они потребовали отменить закон, принятый в 2020 году депутатами парламента прошлого созыва от Партии социалистов и партии «Шор», который отменял закон 2018 года, предусматривающий передачу стадиона под строительство нового здания посольства США.

Сообщается, что Конституционный суд Молдавии встал на сторону истцов. Глава КС Домника Маноле заявила, что решение обжалованию не подлежит. Заседание суда проходило на фоне акции протеста, которую проводили члены Партии социалистов.

Напомним, Республиканский стадион в Кишинёве был построен в 1951 году. Он вмещал порядка 22 тыс. зрителей. В постсоветское время стадион пришел в негодность. В Молдавии были планы его снести и построить новый спортивный объект, но денег на это не выделили.