Улан-Батор, 29 июля, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Монголия иКитай намерены реализовать крупные проекты в области горнодобывающей промышленности, энергетики, сельского хозяйства, инфраструктуры и защиты окружающей среды. Об этомбыло заявлено в ходе официального визита министра иностранных дел Монголии Батмонхийн Батцэцэг 27 июля в КНР.

Флаг Монголии

Батмонхийн Батцэцэг и член госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И провели переговоры в городе Тяньцзинь. Ван И отметил, что с момента начала пандемии коронавируса Китай и Монголия оказывали друг другу помощь, Монголия в знак поддержки передала Китаю овец, Китай, в знак ответной благодарности, отправил в Монголию местный чай.

По словам Ван И, Китай готов и дальше оказывать Монголии необходимую помощь в борьбе с пандемией, укреплять сотрудничество в области горнодобываюшей промышленности, энергетики, финансов, сельского хозяйства, строительства инфраструктуры. Также представитель Китая заявил о намерении обновить форму и содержание» программ культурно-гуманитарных обменов между странами.

Министр иностранных дел Монголии Батмонхийн Батцэцэг, в свою очередь, выразила готовность работать с китайской стороной над наполнением двухсторонних отношений всеобъемлющего стратегического партнерства новым содержанием для достижения новых результатов.

По итогам переговоров состоялась совместная пресс-конференция и было опубликовано совместное заявление о дальнейшем укреплении сотрудничества в борьбе с пандемией.

В совместном заявлении подчеркивается необходимость продвигать торгово-экономическое сотрудничество и сотрудничество по борьбе с пандемией, полностью использовать временные правила «Зеленого коридора» пограничного пункта Китай-Монголия, а также увеличить товарооборот и перевозку товаров.

Стороны вновь заявили о намерении реализовывать крупные проекты в области горнодобывающей промышленности, энергетики, сельского хозяйства, инфраструктуры и защиты окружающей среды, а также увеличить двухсторонний товарооборот до 10 миллиардов долларов.

Также стороны подтвердили, что придают высокое значение развитию трехстороннего сотрудничества Монголии, Китая и России, отметили прогресс реализации «программы создания экономического коридора «Россия — Монголия — Китай» и заявили, что поддержат проект транзитного газопровода из РФ в Китай через Монголию.