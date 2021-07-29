Саратов, 29 июля, 2021, 12:04 — ИА Регнум. В Саратовской области вакцинацию от новой коронавирусной инфекции по состоянию на 29 июля прошли 524 819 человек, или 21,91% от численности населения, сообщает региональный минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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За сутки привились 5577 жителей. Полностью завершили иммунизацию антиковидной вакциной 399 761 человек, прирост за прошлый день — 7883 жителя.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по данным на 29 июля подтверждено 72 558 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели с начала наблюдения 67 753 человека, за сутки — 228 пациентов.

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