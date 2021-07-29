Красногорск, 29 июля, 2021, 12:05 — ИА Регнум. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил министра обороны РФ Сергея Шойгу за оказание помощи Подмосковью в борьбе с распространением коронавируса. Видео об этой опубликована в официальном телеграм-канале главы региона.

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«Разрешите сказать слова благодарности вам, вашим военным врачам, здесь на территории парка «Патриот» мы три раза разворачивали временные госпитали», — сказал Воробьев.

Также он отметил, что в госпитале в парке «Патриот» при содействии Минобороны РФ от COVID-19 вылечили почти 10 тысяч человек.