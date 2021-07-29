Мурманск, 29 июля, 2021, 12:01 — ИА Регнум. В Мурманской области зарегистрирован 60 резидент Арктической зоны — проект по строительству рыбных магазинов.

Юлий Клевер. В рыбном магазине. 1938

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве, инвестиционный проект предусматривает строительство в Мурманске двух магазинов, в которых будет реализовываться свежая и фабричная рыбопродукция, а также морские деликатесы. Индивидуальный предприниматель вложит в проект 13 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее статус резидентов Арктики в Мурманской области получили проекты сфере логистики, туризма и торговли.