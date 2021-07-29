Казань, 29 июля, 2021, 12:02 — ИА Регнум. В арбитраж Татарии поступил многомиллионный иск, адресованный компании «Татфлот». Претензии Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора пока судом к производству не приняты, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Иск госведомства к АО «Судоходная компания «Татфлот» был подан 28 июля 2021 года. Сумма исковых требований — 46 939 858,8 рубля. Детали дела пока не сообщались.

Напомним, в середине июня 2021 года банкротные претензии к «Тафлоту» появились у налогового органа. Одновременно с этим он выставил претензии на сумму более 315 млн рублей. Дело к производству принял судья Мингазов, судебное заседание назначено на 7 сентября.

Свою историю компания «Татфлот» ведёт с 1718 года, являясь оператором Казанского и Чистопольского пассажирских портов. Данные об акционерах компания в последний раз обнародовала в 2017 году. Тогда долю в в 99,96% имело ОАО «Татфлот», которое было учреждено минземимуществом РТ и ООО «Итиль-транс». Казанские СМИ связывали «Татфлот» с бывшим депутатом Госсовета РТ, владельцем ООО ПСО «Казань» Равилем Зиганшиным.

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