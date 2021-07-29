Жиздра, Калужская область, 29 июля, 2021, 12:03 — ИА Регнум. В Калужской области «серебряные волонтёры» клуба «Феникс» Жиздринского отделения Людиновского центра социального обслуживания приняли участие в развлекательном конкурсе «А ну-ка, бабушки!». Конкурс был организован специально для граждан старшего поколения. Об этом 29 июля сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель министра труда и социальной защиты Калужской области Татьяна Романова.

Wuor.ru На конкурсе «А ну-ка, бабушки!»

За право называться супер-бабушкой боролись шесть конкурсанток. Жюри одарило всех участниц титулами: «Супер-бабушка» — Галина Тутичева, «Супер артистичная» — Маргарита Иванькина, «Лучшая хозяюшка» — Любовь Лихошерстова, «Самая обаятельная» — Светлана Гурикова,"Самая элегантная» — Елена Спиридонова и «Самая талантливая» — Людмила Боголюбова.

«Серебряное волонтерство» — это движение, в которое входят люди в возрасте от 50 лет и старше, вовлеченные в добровольческую деятельность: культурно-досуговую, просветительскую, патриотическую, правовую, событийную, — отметила заместитель Татьяна Романова. — Отряды «Серебряных волонтеров» в Калужской области создаются на базе организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Специалисты центров помогают старшему поколению объединяться и вести активную волонтерскую деятельность».

Развитие «Серебряного волонтёрства» входит в число мероприятий калужской региональной программы «Активное долголетие», разработанной в рамках национального проекта «Демография». Одной из задач программы является увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни.