Копейск, Челябинская область, 29 июля, 2021, 11:58 — ИА Регнум. В Копейске Челябинской области идёт проверка по факту гибели десятимесячного мальчика. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Ванна

Трагедия произошла 28 июля. По предварительным данным, мальчик купался в ванной и остался один на некоторое время. Мать обнаружила его без признаков жизни и доставила в больницу.

Реанимационные мероприятия не помогли спасти жизнь ребёнка. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.